ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الشباب والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر نادي الاتحاد من الهلال في مباراته الأخيرة المؤجلة من الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، فتوقف رصيده عند 54 نقطة ومازال في الصدارة.

الشباب هو وصيف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، ولا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاقتراب من العميد المتصدر والهروب من مطارديه النصر والهلال.

الاتحاد يحتاج للفوز أيضًا لمواصلة التقدم نحو اللقب والحفاظ على فارق النقاط الكبير، ففي حالة الخسارة قد يخسر اللقب في الجولات الأخيرة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الأحد 13 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC ستاد الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الشباب ضد الاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.