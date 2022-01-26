ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مباراة السعودية وعمان، في الجولة السابعة من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

منتخب السعودية هو الوحيد الذي لم يخسر في جولاته الست الأولى في مجموعته، حيث فاز على فيتنام وعمان واليابان والصين ثم تعادل مع أستراليا قبل الفوز على فيتنام في الجولة الماضية.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.

أما منتخب عمان فيحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد سبع نقاط، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن منتخب اليابان صاحب المركز الثالث.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في الجولة السابعة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية وعمان؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022 هو يوم الخميس 27 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت عمان.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وعمان.

كيف تشاهد مباراة السعودية وعمان عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - عمان الخميس 27 يناير 2022،

20:15 السعودية، 21:15 عمان SSC الجوهرة المشعة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..