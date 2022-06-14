تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره منتخب أستراليا في الدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا.

تأهل الأخضر من على صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان، وفاز على فيتنام بهدفين دون رد في ربع النهائي.

أما منتخب أستراليا فصعد من على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وواجه منتخب تركمانستان في ربع النهائي وفاز بهدفٍ دون رد.

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ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا هو يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات البطولات الآسيوية عبر قنواتها، وستتواجد مباراة السعودية وأستراليا على شاشتها.

كما تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، حسبما أعلنت الشبكة الرياضية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - أستراليا الأربعاء 15 يونيو 2022،



16:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD, SSC 7 باختاكور المركزي

كيف تتابع مباراة السعودية وأستراليا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا على شاهد VIP، حيث تتواجد جميع قنوات SSC.