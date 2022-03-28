ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022؟

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة مباراة قوية تجمع بين السعودية وأستراليا في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في الجولة الماضية، وذلك بعد خسارة المنتخب الأسترالي من اليابان التي تأهلت مع الأخضر.

أما الكونغو فسيتواجد في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وسينتظر ثالث المجموعة الأولى لمواجهته.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في الجولة العاشرة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا هو الثلاثاء 29 مارس 2022، على استاد الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية وأستراليا على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

كيف تشاهد مباراة السعودية وأستراليا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - أستراليا الثلاثاء 29 مارس 2022،



21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC 7 الجوهرة المشعة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..