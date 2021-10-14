ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد توسكر في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021--22، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على توسكر الكيني، على استاد نيايو الوطني، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يريد مواصلة الصحوة التي يعيشها الفريق مؤخرًا، بعد تحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وبداية مشواره في محاولة معانقة الأميرة الإفريقية للمرة السادسة.

على الجانب الآخر، فريق توسكر، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج الفارس الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية على أرضه.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

ونجحت قناة أون تايم سبورتس، في الحصول على إذاعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الثانية عصرًا مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية

المباراة الموعد القنوات الناقلة توسكر - الزمالك السبت 16أكتوبر 2021،

14:00 مصر، 15:00 السعودية ON TIME SPORTS

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تبث قناة أون تايم سبورتس، إشارتها عن طريق قمر نايل سات للمشاهدين ويمكن متابعتها بتقنية HD عن طريق الترددات التالية.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح ON TIME SPORTS نايل سات 10853 أفقي 27500 5/6

كيف تتابع مباراة الزمالك وتوسكر عبر الإنترنت؟

لا يمكن متابعة مباراة الزمالك وتوسكر، عن طريق خدمة الإنترنت، لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.