ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-23..

يحل نادي إليكت سبورت ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

فاز الزمالك بمباراة الذهاب بهدفين دون رد، أحرزهما قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل للدور الثاني.

لم يحقق المارد الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 2002 ووصل إلى النهائي مرتين خلال السنوات الماضية في 2016 و2020 ولكن خسر اللقب.

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-23.

يواجه الزمالك نظيره إليكت يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 على ستاد القاهرة الدولي.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، أما مباراة الزمالك وإليكت سبورت فسيتم بثها على أون تايم سبورت 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - إليكت سبورت الأحد 25 سبتمبر 2022،



20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTIME SPORTS 1 القاهرة الدولي

ما هو تردد قنوات ONTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

قنوات ONTime Sports ستكون متاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية..