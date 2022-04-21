ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي المصري، في إياب الدور ربع النهائي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2022.

مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة قبل أسبوع انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، لتصبح الاحتمالات مفتوحة أمام الفريقين للعبور إلى نصف النهائي، خاصة مع استمرار قاعدة الهدف خارج الأرض في حالة التعادل.

الأهلي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما فوز الرجاء بهدف دون رد سيكون كافيًا لعبور الفريق إلى نصف النهائي، فيما ستدفع نتيجة 2-1 في الوقت الأصلي المباراة إلى شوطين إضافيين.

فوز الرجاء بنتيجة 3-2 أو 4-3 يعني تأهل الأهلي إلى نصف النهائي، حيث ستكون قاعدة الهدف خارج الأرض لصالح الفريق المصري.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرجاء - الأهلي السبت 23 أبريل 2022،

00:00 مصر، 01:00 المغرب beIN SPORTS HD 3

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الثالثة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الرجاء والأهلي عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.