ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الاتحاد في كأس الملك 2021-22؟

بعد مواجهتهما في الدوري، يلتقي الاتحاد محددًا مع التعاون ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفتح في ثمن النهائي بفوز مثير خارج الديار بثلاثة أهداف لهدفين.

أما التعاون، وبنفس النتيجة، وصل إلى ربع النهائي متفوقًا على الطائي ولكن ببريدة.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الاتحاد في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعاون - الاتحاد الإثنين 21 فبراير 2022،

16:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

كيف تتابع مباراة التعاون والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.