ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

بلال محمد|
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النصرالباطن vs النصردوري روشن السعوديقراءات طويلةالباطن

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الباطن نادي النصر في ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.

حقق النصر فوزه الثاني هذا الموسم على ضمك في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط وصعد للمركز السادس في جدول الترتيب.

أما نادي الباطن فقد خسر مبارياته الثلاث السابقة من الشباب والفتح والاتفاق على التوالي، ليقبع في قاع الترتيب دون أي نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الباطن والنصر؟

موعد مباراة الباطن والنصر، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب نادي الباطن.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، 5:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الباطن - النصر

الخميس 15 سبتمبر 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

SSC

ملعب نادي الباطن

كيف تتابع مباراة الباطن والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الباطن والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت

الباطن - النصر

جول، شاهد VIP

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