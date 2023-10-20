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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد الله الفيصل
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دوري روشن السعوديالأهلي v الوحدةالأهليالوحدة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين الأهلي والوحدة على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي بأداء مترنح بعض الشيء يطمح لمواصلة العودة القوية إلى دوري روشن من الباب الكبير، بينما يطمح الوحدة لتصعيب الأمور على رفاق الجزائري رياض محرز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي 2023-2024 وكيف تشاهد عبر الإنترنت..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 21 أكتوبر 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالجوهرة المشعة
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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