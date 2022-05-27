ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد مرسول بارك مباراة قوية تجمع بين النصر والأهلي، تقام في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز النصر على الرائد بثلاثة أهدافٍ دون رد في المباراة الأخيرة له في الدوري، ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما الأهلي فتعادل مع أبها في الجولة السابقة، وأصبح رصيده 30 نقطة، لكنه لا يزال قريبًا من مناطق الخطر، حيث لا تفصله إلا نقطة واحدة من مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والنصر؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر هو السبت 28 مايو 2022 على ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة، 18:20 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

باراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الأهلي السبت 28 مايو 2022،



19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC 1 مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.