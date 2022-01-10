ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2022؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيصلي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فبعد الخسارة من الشباب في المباراة الأخيرة، تجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الفيصلي، حاله لا يختلف كثيرًا عن الراقي، فالفريق خسر في آخر مبارياته أمام الهلال بعدما كان متقدمًا عليه بهدفين دون رد، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس لتحسين مركزه في الدوري والهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة 16 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 11 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 مساءً بتوقيت السعودية، 17:05 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والفيصلي من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي الثلاثاء 11 يناير 2022،

18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC HD/SD 1 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تتابع مباراة الأهلي والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.