ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة التي تقام ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي العروبة النادي الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

حقق الراقي انتصاره الأول في الجولة الأخيرة، وكان على نادي الخلود بعد أن خسر من الأخدود في الجولة الثانية وتعادل مع القيصومة في الأولى.

نادي العروبة فاز للمرة الأولى في الموسم الجديد في الجولة السابقة أيضًا، وكان الانتصار على القادسية، ليمتلك 3 نقاطٍ في رصيده بفارق نقطة عن الأهلي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Shahid

ما هو موعد مباراة العروبة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة العروبة والأهلي في الجولة الرابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب نادي العروبة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العروبة والأهلي؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة العروبة والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العروبة - الأهلي الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports HD نادي العروبة

كيف تتابع مباراة الأهلي والعروبة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد العروبة مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت العروبة - الأهلي القنوات الرياضية السعودية