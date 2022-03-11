ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي؟

يستقبل الأهلي، على ملعبه الأمير عبد الله الفيصل، فريق الطائي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد، وسيأمل لبداية تحسين مساره أمام الطائي، وتحسين وضع الفريق في سلم الترتيب، إذ يحتل قلعة الكؤوس المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الطائي خسر في الجولة الماضية من أبها، ويحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الأهلي والطائي عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى ذلك..

ما هو موعد مباراة الأهلي والطائي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الطائي هو السبت 12 مارس 2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الطائي السبت 12 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC استاد الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.