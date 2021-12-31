ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي 2022؟

يخوض النادي الأهلي السعودي تحديًا صعبًا عندما يستضيف نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

الأهلي سقط في فخ الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي، وذلك عندما خسر أمام الرائد بهدف دون رد في الجولة 14، ليتواصل بذلك تراجع "الراقي" بشكل ملحوظ على مستوى النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

أما الشباب، فيمر بحالة جيدة للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يدخل المنافسة على اللقب بصورة واضحة مع الاتحاد وضمك، وسيكون الفوز على الأهلي سبيله لمواصلة المطاردة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الأهلي والشباب؟

موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي هو يوم السبت 1 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 19:50 مساءً بتوقيت السعودية، 18:50 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الشباب السبت 1 يناير 2022،

19:50 السعودية، 18:50 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.