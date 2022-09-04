ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود التي تقام ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف النادي الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة نادي الخلود في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

خسر الراقي المباراة السابقة من نادي الأخدود بهدفين دون رد، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في المباراة الأولى، ليصبح رصيده نقطة واحدة من مباراتين.

أما نادي الخلود فيدخل المباراة بالعلامة الكاملة من مباراتين، حيث فاز على العين والرياض على التوالي، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأخدود.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والخلود على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الخلود الإثنين 5 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي والخلود عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد والخلود مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.