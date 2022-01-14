ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف الأهلي نظيره الحزم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الحزم؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة 17 من الدوري السعودي هو يوم السبت 15 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الحزم السبت 15 يناير 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD/SD 1 استاد الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والحزم عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.