ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد التي تقام ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف النادي الأهلي نادي أحد في ملعب الجوهرة المشعة بالجولة الخامسة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

سقط الراقي في فخ التعادل في الجولة الأخيرة مع العروبة وهو التعادل الثاني له هذا الموسم، وأصبح رصيده 5 نقاط.

أما نادي أحد فقد حقق فوزه الأول هذا الموسم في نفس الجولة، وكان على العين بهدفٍ دون رد، ليمتلك نفس الرصيد.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد ، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وأحد في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة أحد والأهلي في الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي وأحد على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي وأحد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد أحد مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.