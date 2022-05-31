ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإيطاليا في فيناليسيما 2022؟

كيف يمكن متابعة مباراة الأرجنتين وإيطاليا في فيناليسيما 2022؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة عابرة للقارات تشهد مواجهة أبطال أوروبا وجهاً لوجه مع أبطال أمريكا الجنوبية هذا الصيف.

لأول مرة منذ 29 عامًا، ستخوض أفضل المنتخبات الوطنية في القارتين المنافسة على كأس أبطال "CONMEBOL-UEFA".

فازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على الدنمارك في آخر نسخة للمسابقة في عام 1993، وأمام "الألبيسيليستي" الفرصة للفوز بها مرة أخرى هذا العام.

ما هي مباراة فيناليسيما 2022 بين الأرجنتين وإيطاليا؟

تشهد المسابقة مواجهة أبطال أوروبا مع نظرائهم من أمريكا الجنوبية في مواجهة من مباراة واحدة.

تقرر إحياء هذه البطولة هذا العام بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية صفقة جديدة في سبتمبر 2021 من شأنها أن تشهد تعاون الهيئتين من خلال مشاركة مكتب في لندن واستضافة أحداث كرة القدم المختلفة.

ستكون أول هذه الأحداث هي المواجهة في ويمبلي بين بطلي كل قارة.

"فيناليسيما 2022": ما هي مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين؟ وما هو موعدها وأين تقام؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا في فيناليسيما 2022؟

تقام المباراة بين إيطاليا والأرجنتين يوم الأربعاء 1 يونيو 2022 على ملعب ويمبيلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإيطاليا في فيناليسيما 2022؟

أعلنت قنوات بي إن سبورتس الحصول على حقوق نقل المباراة، وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت لمشتركي beIN Connect، كما أنّ جول سوف يقوم ببث مباشر كتابي قبل المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - الأرجنتين الأربعاء 1 يونيو 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 Premium ويمبلي

ما هو تردد قناة beIN Sports 2 Premium الناقلة لمباراة الأرجنتين وإيطاليا في فيناليسيما 2022؟

يمكن مشاهدة القناة عبر النايل سات بتردد 11013 أفقي ومعدل الترميز 27500 وتصحيح الخطأ 2/3.

كما يمكن متابعتها عبر سهيل سات بتردد 11546 عمودي ومعدل الترميز 27500 وتصحيح الخطأ 2/3.