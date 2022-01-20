ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف الاتحاد نظيره الفيصلي، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات تقام لحساب الجولة اثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الفيصلي من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الفيصلي ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل محاولة الهروب من دوامة الهبوطة إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجح الفيصلي حتى الآن في حصد 16 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الدوري السعودي، وتفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الأمان في الوقت الراهن.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيصلي؟

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيصلي الجمعة 21 يناير 2022،

20:10 السعودية، 19:10 مصر SSC 1 HD/SD مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.