ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد، حامل لقب دوري روشن، يحتل حاليًا المركز الثاني في الترتيب برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والخسارة في مباراة واحدة ضد الهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والفتح على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 21 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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