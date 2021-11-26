ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل الطائي ضيفًا على نادي الاتحاد في الجوهرة المشعة في إطار الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

ينافس الاتحاد بقوة هذا الموسم على لقب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة حققهم من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن التصدرين الشباب وضمك.

أما نادي الطائي، فهو في مؤخرة جدول الترتيب، وذلك بعد أن جمع 10 نقاطٍ فقط من 11 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي؟

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟







ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي في الجولة 13 من الدوري السعودي هو غدًا السبت 27 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟

تذاع مبايات الدوري السعودي على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي هي SSC 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الطائي السبت 27 نوفمبر 2021،



19:40 السعودية، 18:40 مصر SSC1 الجوهرة المشعة

ما هو تردد قنوات SSC؟

قنوات SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

كيف تتابع البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي؟

طريقتان لا ثالث لهما لمتابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي عبر الإنترنت، الأولى هي شاهد المتاح عليه جميع قنوات SSC مجانًا بقنية SD، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية HD.

أما الطريقة الثانية فهي متابعة المباراة عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول، والذي ينقل جميع أحداث المباراة ويبدأ قبل انطلاقها بنحو نصف الساعة.