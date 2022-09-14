ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة نادي الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز العميد في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق والفوز على العدالة بالثلاثة في الجولتين الأولتين، ليمتلك 7 نقاط في رصيده.

أما نادي الخليج فلم يحقق أي انتصار في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل مع العدالة في اللقاء الأخير، وخسر من الهلال وضمك في الجولتين الأولتين.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والخليج؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج، الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الخليج الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والخليج عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الخليج جول، شاهد VIP