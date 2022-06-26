ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الجولة 30 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والباطن في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل العميد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، ويتفوق عليه الهلال المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة، ويحتاج النمور للفوز في مقابل تعثر الزعيم للحصول على اللقب.

أما نادي الباطن فهو أحد الأندية المصارعة على البقاء في دوري المحترفين، حيث يحتل المركز 13 برصيد 32 نقطة، وتفصله نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن، في الجولة 30 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة في الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد- الباطن الإثنين 27 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 5 الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والباطن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.