ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية نادي الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.

حقق العميد انطلاقة قوية هذا الموسم وفاز في الجولة الأولى على العدالة بثلاثيةٍ دون رد، ليرسل رسالة قوية لجميع الخصوم والمنافسين على اللقب.

أما نادي الاتفاق فقد خسر من الطائي في مباراته الأولى، وسيسعى للفوز على الاتحاد للعودة للطريق الصحيح.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الاتفاق جول، شاهد VIP