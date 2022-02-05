ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي أبها في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 19 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 41 نقطة، وسيسعى للفوز لمواصلة الابتعاد بالقمة.

أما نادي أبها فيقع في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ويحتاج للانتصار على النمور للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو الأحد الموافق 6 فبراير 2022، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 16:05 بتوقيت السعودية، 15:05 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - الاتحاد الأحد 6 فبراير 2022،



16:05 السعودية، 15:05 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الاتحاد وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.