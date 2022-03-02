ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل نادي ضمك ضيفًا على نادي الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022.

كانت مباراة الاتحاد الأخيرة هي ديربي جدة ضد الأهلي وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل نادي ضمك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وقد انتصر في مباراته الأخيرة على الرائد بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك؟

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك الخميس 3 مارس 2022،



19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC 5 الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد ضد ضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.