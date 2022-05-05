ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الفتح في لقاء الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف الحفاظ على صدارته وحصد اللقب خاصة بعد الإخفاق في كأس الملك والخروج من نصف النهائي.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة، إلا أنّ الزعيم لديه مباراتين مؤجلتين.

وبالنسبة للنمور، فإن الخمس مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب.

أما الفتح، فيتواجد في المنطقة الدافئة في المركز السابع برصيد 31 نقطة، لكنّه يبتعد عن المناطق الهبوط بفارق 6 نقاط فقط وبالتالي يحاول ضمان تجنب أي خسائر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنّ مواجهة الدور الأول انتهت بانتصار الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة 26 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الجولة 26 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 6 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الاتحاد الجمعة 6 مايو 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الاتحاد ضد الفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.