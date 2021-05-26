تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الأهلي ونهضة بركان، في السوبر الإفريقي.

ويدخل الأهلي المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك المصري في نوفمبر الماضي.

بينما على الجانب الآخر، يشارك نهضة بركان في المباراة، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، والتي حصل عليها على حساب بيراميدز في نهاية أكتوبر 2020.

لكن الآن السؤال هو، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

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لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث السوبر الإفريقي، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان هي قناة BeIN SPORTS 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - نهضة بركان الجمعة 28 مايو 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي ونهضة بركان عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.