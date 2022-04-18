ما هي القنوات الناقلة لمباراة استقلول والهلال في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي استقلول في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في المباراة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ دون رد، ثم حقق الانتصار في الجولة الثالثة أمام استقلول بهدف نظيف، ليصبح رصيده تسع نقاط في الصدارة.

خسر نادي استقلول في الجولة الأولى من الريان بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وخسر من الشارقة في الثانية بهدفين لهدف، ليقبع في قاع المجموعة دون أي نقطة.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال واستقلول؟

موعد مباراة الهلال واستقلول هو يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلول؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب استقلول - الهلال الثلاثاء 19 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تشاهد مباراة الهلال واستقلول على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.