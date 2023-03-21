ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Euro 2024Getty Images
تصفيات كأس أوروباكأس أمم أوروبا

تعرف على القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعود عجلة الكرة الأوروبية للدوران ولكن هذه المرة على صعيد المنتخبات وليس الأندية، من خلال افتتاح تصفيات يورو 2024 بين كبرى المنتخبات الأوروبية.

المنتخبات كلها تقف على أهبة الاستعداد من خلال الوجود في 10 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 5-6 فرق.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وسيتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، ستتكون سبع مجموعات منهم من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

فيما يشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

المنتخبات الأوروبية الكبرى ستبدأ الماراثون الطويل للوصول إلى المعترك القاري الأهم على مستوى المنتخبات، كأس أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024 وكيف تشاهدونها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباريات تصفيات يورو 2024؟

يأتي جدول مباريات تصفيات يورو 2024 على النحو التالي عبر الجولات المختلفة:-

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كازاخستان - سلوفينياالخميس 23 مارس 2023،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-أستانا أرينا
الدنمارك - فنلنداالخميس 23 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-باركن ستاديون
البوسنة والهرسك - آيسلنداالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-بيلينو بولي
سان مارينو - آيرلندا الشماليةالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-سان مارينو ستاديوم
مقدونيا الشمالية - مالطاالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-تودور برويسكي
سلوفاكيا - لوكسمبورجالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-أنتونا مالاتينسكيو
إيطاليا - إنجلتراالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-دييجو أرماندو مارادونا
البرتغال - ليشتنشتاينالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-خوسيه الفالادي
بلغاريا - الجبل الأسودالجمعة 24 مارس 2023،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-لودوجوريتس أرينا
فرنسا - هولنداالجمعة 24 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-ملعب فرنسا
النمسا - أذربيجانالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-والد ستوديوم باشينج
التشيك - بولنداالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-فورتونا أرينا
مولدوفا - جزر فاروالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-زيمبرو
السويد - بلجيكاالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-فريندز آرينا
صربيا - ليتوانياالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-راجكو ميتيتش
جبل طارق - اليونانالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-ألجارفي
اسكتلندا - قبرصالسبت 25 مارس 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-هامبدن بارك
إسرائيل - كوسوفوالسبت 25 مارس 2023،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-بلومفيلد
روسيا البيضاء - سويسراالسبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية-كارادجورده
أرمينيا - تركياالسبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية-ريبابليكان ستايديوم
إسبانيا - النرويجالسبت 25 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-لا روزاليدا
كرواتيا - ويلزالسبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-ستاديون بولود
أندورا - رومانياالسبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-الملعب الوطني

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كازاخستان - الدنماركالأحد 26 مارس 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		-أستانا أرينا
سلوفينيا - سان مارينوالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستوزيك ستاديوم
ليشتنشتاين - آيسلنداالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-رينبارك
إنجلترا - أوكرانياالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ويمبلي
مالطا - إيطالياالأحد 26 مارس 2023،
20:45 مصر، 21:45 السعودية		-ناشيونال ستاديوم
لوكسمبورج - البرتغالالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-ستاد لوكسمبورج
آيرلندا الشمالية - فنلنداالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-ويندسور بارك
سلوفاكيا - البوسنة والهرسكالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-تيهيلن بول
هولندا - جبل طارقالإثنين 27 مارس 2023،
20:45 مصر، 21:45 السعودية		-ملعب فينورد
النمسا - إستونياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-والد ستوديوم باشينج
مولدوفا - التشيكالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-زيمبرو
بولندا - ألبانياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-الملعب الوطني
السويد - أذربيجانالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-فريندز آرينا
المجر - بلغارياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-بوشكاش آرينا
آيرلندا - فرنساالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-أفيفا
الجبل الأسود - صربياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-بودجوريكا سيتي ستاديوم

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

وإن لم تستطع متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز، فسيقوم موقع جول بنقل أبرز المباريات عن طريق خدمة البث المباشر، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولةالقنوات الناقلة
تصفيات يورو 2024 beIN Sports

كيف تتابع تصفيات يورو 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة المباريات الهامة في تصفيات يورو 2024 عبر خدمة البث المباشر التي يطلقها موقع "جول" قبل كل مباراة بنصف ساعة.

البطولةالمتابعة عبر الإنترنت
يورو 2024جول

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