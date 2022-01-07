ما هي القائمة النهائية لجوائز الأفضل من فيفا؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية، للمرشحين للحصول على جائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، بوجود النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، على جائزة أفضل لاعب في العام، كما حصلت الإنجليزية لوسي برونز على لقب أفضل لاعبة في عام 2020.

وفي التقرير التالي من موقع، سنتعرف معًا على القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب ولاعبة في عام 2021.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2021؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين 17 يناير 2022، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2021، في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا، تماشيًا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

ويعد موعد الحفل هذا العام متأخرًا عن السنوات الماضية، إذ كان يُقام في أكتوبر أو ديسمبر، وكان موعد الحفل في العام الماضي يوم الخميس 17 ديسمبر 2020.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2021؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

أفضل لاعب

أفضل لاعبة

أفضل مدرب رجال

أفضل مدرب سيدات

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

جائزة فيفا للجمهور

جائزة اللعب النظيف

فريق فيفبرو للرجال

فريق فيفبرو للسيدات

ما هي القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من فيفا؟

كان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق، عن قائمة مكونة من 11 لاعبًا للتنافس على لقب أفضل لاعب في عام 2021، وبعد التصويت اقتصرت القائمة على ثلاثة لاعبين فقط.

وصل الثلاثي محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي للمرحلة الأخيرة من الجائزة وسيكون أحدهم أفضل لاعب في عام 2021.

اللاعب الجنسية النادي محمد صلاح مصر ليفربول ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة / باريس سان جيرمان روبرت ليفاندوفسكي بولندا بايرن ميونخ

ما هي القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في عام 2021 من فيفا؟

وصلت ثلاثة لاعبات إلى المرحلة النهائية من الجائزة، وهن: جينيفر هيرموسو لاعبة برشلونة، سام كير لاعبة تشيلسي، بالإضافة إلى أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

اللاعبة الجنسية النادي جينيفر هيرموسو إسبانيا برشلونة أليكسيا بوتياس إسبانيا برشلونة سام كير النمسا تشيلسي

ما هي القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2021 من فيفا؟

سيتنافس الثلاثي بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وربرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وتوماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي، على جائزة أفضل مدرب في عام 2021.

المدرب الجنسية الفريق بيب جوارديولا إسبانيا مانشستر سيتي روبرتو مانشيني إيطاليا المنتخب الإيطالي توماس توخيل ألمانيا تشيلسي

ما هي القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في عام 2021 من فيفا؟

ثلاثة حراس سيتنافسون على جائزة أضل حارس مرمى في عام 2021، الأول هو جانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، وميلان السابق وباريس سان جيرمان الحالي، ومعه السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، بالإضافة للحارس الألماني مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونخ.