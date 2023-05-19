ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-24 ومن الذي ضمن الوصول إلى "ذات الأذنين"؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2022-23، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2023-2024.

البطولة كالعادة ستشهد نفس النظام المؤهل لدور المجموعات، الذي سيقام بين 32 فريقًا مقسمين على 8 مجموعات يتأهل المتصدر والوصيف لدور الـ 16، ثم ربع النهائي ثم نصف النهائي، ثم النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-24، ومن الذي ضمن التأهل حتى الآن من الدوريات الكبرى وما دونها.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2023-24؟

ضمنت أندية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد (إلا إن تعرض لعقوبة في تحقيقات مباراة خيتافي) الظهور في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول مركزين في "لا ليجا".. بينما سيتأهل فريقان من كل من أتلتيكو مدريد ريال سوسييداد وفياريال وأتلتيكو مدريد، ويبدو كل من أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد الأقرب لحسم المقعدين المؤهلين إلى الشامبيونز في موسم 2023-24.

أما من إنجلترا، فقد تأهل كل من مانشستر سيتي وآرسنال بشكل حتمي إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تنتظر البطاقتان الثالثة والرابعة فريقين من بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليفربول.

ومن إيطاليا، حجز نابولي مقعده كبطل للمسابقة، بينما يتصارع كل من يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وميلان وروما على 3 بطاقات مؤهلة لدوري الأبطال 2023-24، ويبدو يوفنتوس مرشحًا للذهاب برفقة نابولي.

فيما تأهل من ألمانيا فريقان إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بينما يتصارع على بطاقتين أخريين كل من لايبزيج وفرايبورج وأونيون برلين.

ومن فرنسا، من المرجح أن يعود باريس سان جيرمان إلى نسخة مقبلة من دوري أبطال أوروبا، لكنه يتنافس على البطاقتين المؤهلتين من فرنسا مع كل من لانس ومارسيليا.

من الدول الأخرى، تأهل سيلتك من اسكتلندا، وفينورد بطل الدوري الهولندي، وبنفيكا الأقرب ليكون بطل الدوري البرتغالي، والنجم الأحمر من صربيا.. إلى جانب فرق أخرى عديدة في المسابقات الأخرى.

البطولة الفرق المتأهلة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي - آرسنال الدوري الإسباني برشلونة - ريال مدريد الدوري الإيطالي نابولي الدوري البرتغالي بنفيكا الدوري الهولندي فينورد الدوري الألماني بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند الدوري الاسكتلندي سيلتيك الدوري الصربي النجم الأحمر