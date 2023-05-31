ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-24 ومن الذي ضمن الوصول إلى "ذات الأذنين"؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2022-23، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2023-2024.

البطولة كالعادة ستشهد نفس النظام المؤهل لدور المجموعات، الذي سيقام بين 32 فريقًا مقسمين على 8 مجموعات يتأهل المتصدر والوصيف لدور الـ 16، ثم ربع النهائي ثم نصف النهائي، ثم النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-24، ومن الذي ضمن التأهل حتى الآن من الدوريات الكبرى وما دونها.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ضمنت أندية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الظهور في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول 3 مراكز في "لا ليجا".. بينما خطف ريال سوسييداد المركز الرابع، وانضم إشبيلية لهم بطلًا للدوري الأوروبي.

أما من إنجلترا، فقد تأهل كل من مانشستر سيتي وآرسنال بشكل حتمي إلى دوري أبطال أوروبا، وانضم لهما نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

ومن إيطاليا، حجز نابولي مقعده كبطل للمسابقة، بجانب إنتر ولاتسيو وميلان.

فيما تأهل من ألمانيا 4 فرق إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وأونيون برلين.

ومن فرنسا عاد باريس سان جيرمان للمشاركة بتحقيقه اللقب بجانب لانس، بينما يشارك مارسيليا في الملحق المؤهل للبطولة.

من الدول الأخرى، تأهل سلتيك من اسكتلندا، وفينورد بطل الدوري الهولندي، وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي، والنجم الأحمر من صربيا.. إلى جانب فرق أخرى عديدة في المسابقات الأخرى.

ما هو تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

لم يتم تأكيد جميع التصنيفات بعد، لكن حتى الآن هذه هي تصنيفات الفريق المؤكدة حتى الآن.

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع بطل دوري أبطال أوروبا 2022-23 ريال مدريد ريد بول سالزبورج أونيون برلين إشبيلية الإسباني مانشستر يونايتد ميلان لانس مانشستر سيتي الإنجليزي أتلتيكو مدريد لاتسيو برشلونة الإسباني بوروسيا دورتموند النجم الأحمر نابولي الإيطالي لايبزيج بايرن ميونخ الألماني بورتو باريس سان جيرمان الفرنسي آرسنال بنفيكا البرتغالي