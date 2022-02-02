ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية؟

انتهى دور المجموعات من أحدث البطولات المصرية، كأس الرابطة المصرية، والذي شهد العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة، ولعل أبرز تلك المفاجآت هو توديع الأهلي والزمالك وبيراميدز، للبطولة من أول دور.

وتهدف رابطة الدوري المصري، إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري، وتعمل على ظهور البطولة بأفضل شكل.

وكانت البطولة بدأت بثلاث مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل مركز ثاني لنصف النهائي، ومع نهاية دور المجموعات المثير تترقب الجماهير انطلاق النصف الذي يتمنى الجميع ألا يقل إثارة عن مباريات المجموعات.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على الفرق التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية؟

تأهلت أربعة فرق إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، وهم أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث.

وتأهل فيوتشر عن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما تأهل الإسماعيلي عن المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، والمجموعة الثالثة تأهل عنها غزل المحلة برصيد 11 نقطة، وكان إنبي هو صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات برصيد 11 نقطة وكان يلعب في المجموعة الثالثة.

الفريق فيوتشر الإسماعيلي غزل المحلة إنبي

ما موعد نصف نهائي كأس الرابطة المصرية؟

من المنتظر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي، لكأس الرابطة المصرية خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد المباريات تحديدًا حتى الآن.

ما هي جوائز كأس الرابطة المصرية؟

خلال حفل قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، تم الكشف عن الجوائز المالية الخاصة بالبطولة.

ويحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على 100 ألف جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.

أما صاحب المركز الثالث فتصل قيمة جائزته المالية إلى 500 ألف جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه.

أما بطل النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية فيحصل على 1.5 مليون جنيه مصري.