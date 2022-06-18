ما هي أكبر ملاعب الدوري السعودي للمحترفين؟

تعرف على الملاعب الكبرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، واستادات جميع الأندية المتواجدة في الدوري السعودي.

تطورت الكرة السعودية بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة، سواءً على صعيد الأندية وبطولاتها أو على صعيد المنتخبات خاصةًً المنتخب الأول.

سبب من أسباب تطور الساحرة المستديرة في المملكة هي البنية التحتية وعلى رأسها الملاعب والإنشاءات، والتي تطورت فيه البلاد في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير.

أثرت البنية التحتية والملاعب على مستوى الدوري السعودي بالطبع، وكان من ضمن أسباب استقطاب نجوم برزوا في الدوريات الأوروبية في الآونة الأخيرة.

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وفي التقرير التالي، نتعرف على أكبر الملاعب في السعودية، كذلك ملاعب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هو أكبر ملعب في الدوري السعودي؟

الملعب الأكبر من بين جميع ملاعب الدوري السعودي هو ستاد الملك فهد الدولي، والخاص بناديين من ثلاثي العاصمة الرياض وهما الهلال والشباب.

يتسع ملعب الملك فهد لـ62 ألفًا و685 مشجعًا، وقد تم إنشاوه منذ 35 عامًا وتحديدًا في عام 1987، وأصبح الواجهة الرئيسية للكرة السعودية.

ما هي ملاعب الدوري السعودي؟

يشارك في الدوري السعودي 16 فريقًا من جميع أنحاء المملكة، تلعب بعض الفرق في نفس الملعب كما هو الحال بالنسبة للشباب والهلال.

بجانب ستاد الملك فهد الدولي، تتواجد ملاعب لها تاريخ طويل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أبرزها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي يعد ثاني أكبر ملعب بعد درة الملاعب.

سعة الجوهرة المشعة كما يفضل عشاق الكرة السعودية تسميته هي 62 ألفًا و345 مشجعًا، أي أن سعته أقل بقليل من ملعب الملك فهد، ويستضيف الملعب مباريات الاتحاد والأهلي في جميع البطولات.