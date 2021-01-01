ما هي أسعار الباقات الجديدة في بي ان سبورت والبطولات المنقولة؟

تعرف على الدوريات الأوروبية والبطولات المنقولة بشكل حصري على شبكة بي ان سبورت بالإضافة إلى أسعار الأشتراكات الخاصة بكل الباقات.

نجحت بي إن سبورت في أن تتحول من مجرد محتكر لمباريات كرة القدم لتكون أحد أقوى شبكات العالم بعدما توغلت بقوة في المجال الترفيهي ثم في عدة بلدان بعيدة عن الشرق الأوسط.

السيطرة التي وصلت إليها الشبكة القطرية تتمثل في الحصول على البطولات الحصرية في كل الألعاب المختلفة سواء في كرة اليد أو التنس أو الكرة الطائرة، حتى أن منافسات كرة السلة والألعاب الأوليمبية انضمت في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى كوكبة النجوم الكبيرة في مجال التحليل فقد ظهر في القناة من قبل كل آرسين فينجر وجوزيه مورينيو بالإضافة إلى النجم البرازيلي الكبير بيبيتو، وخلال كأس العالم تم التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن ضمن خطة بي إن سبورت السيطرة الكاملة على البطولات القارية مما جعل تجمع معظم مشاهدين كرة القدم يتركز خلال شهر كامل على هذه البطولات من خلال الشبكة يعد نجاح كبير لا يُضاهيه أحد.

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وفي هذا التقرير سنستعرض سوياً البطولات الرياضية المختلفة التي تذيعها بي إن سبورت من خلال شبكة قنواتها بالإضافة إلى أسعار الاشتراكات الخاصة بها.

ما هي الدوريات الأوروبية الحصرية على بي إن سبورت؟

البطولة القناة الناقلة دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي - الدوري الإنجليزي. bein sports premium 1,2 الدوري الإسباني beIN Sports HD 1 الدوري الفرنسي beIN Sports HD 2 الدوري الإيطالي beIN Sports HD 3 دوري أبطال أفريقيا - كأس الاتحاد الأفريقي - دوري أبطال آسيا beIN Sports HD 4 الدوري الفرنسي beIN Sports HD 5

ما هي البطولات القارية المذاعة عبر قنوات بي إن سبورت؟

وتقوم قناة بي إن سبورت بعرض البطولات المجمعة الصيفية في مجموعة قنوات بي إن ماكس حيثُ سيتم التركيز في هذه القنوات على تغطية يومية للبطولة، حيثُ يكون لها أسعار اشتراكات مختلفة عن الباقة الرئيسية

في نفس السياق تبني بي إن سبورت خطة العمل على هذه البطولات بشكل موسع حيثُ تبدأ في التغطية قبل البطولة بشهر على الأقل كما تقوم بتجهيز الاستوديهات داخل البلاد المسؤولة عن تنظيم البطولة.

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البطولة القناة الناقلة كأس العالم 2022 beIN Sports HD max يورو 2020 beIN Sports HD max كوبا أمريكا 2020 beIN Sports HD max

جاءت بي إن سبورت خلال الفترة الأخيرة بالتعاقد مع بعض البطولات الرياضية البعيده عن كرة القدم، حتى تضمن أن يتجمع حولها كل عاشقي ومتابعي البطولات المختلفة في الشرق الأوسط والعالم

حيثُ نجحت في التأثير بالمشاهد العربي في مشاهدة بطولات التنس المختلفة خاصة بطولات الجراند سلام، كما تابع الجمهور العربي من خلالها بطولات دوري السلة الأمريكي.

البطولة القناة الناقلة دوري السلة الأمريكي beIN Sports HD 9, bein sports NBA بطولات التنس beIN Sports HD 10 الألعاب الأولمبية beIN Sports HD 11, bein sports olympic سباقات الدراجات النارية beIN Sports HD 12

ما هو سعر باقات قنوات بي إن سبورتس؟

تمنح بي إن سبورتس الفرصة للمتابعين للاشتراك في قنواتها بمختلف الباقات بها.