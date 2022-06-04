ما هو UEFA TV؟ وكيف تشاهد البطولات الأوروبية مجانًا خلاله؟

تعرف على طريقة مشاهدة البطولات الأوروبية مجانًا عبر الإنترنت، وما هو تطبيق UEFA TV...

تحظى البطولات الأوروبية، باهتمام ومتابعة كبيرة نظرًا لقوة التنافس والإثارة في المباريات، التي يكون من الصعب التكهن بنتيجتها، سواء على مستوى الأندية أو حتى المنتخبات.

ومع نهاية الموسم الكروي للأندية، يتشوق عشاق الساحرة المستديرة، إلى مواصلة متابعة المباريات المثيرة في القارة العجوز، وفي الفترة الحالية ومع ليالي العطلات الصيفية تقدم لنا الكرة الأوروبية وجبة دسمة مع مباريات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

تشهد مباريات دوري الأمم الأوروبية، الكثير من الإثارة ويتشوق الجميع لمتابعتها كما ذكرنا خاصة أن الجولات الحالية تقام في أيام العطلات الصيفية، وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على طريقة متابعة البطولة والبطولات الأوروبية المختلفة مجانًا عبر الإنترنت.

ما هو UEFA TV؟

UEFA TV هو تطبيق رسمي عبر الأجهزة الذكية، أطلقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمتابعة الأخبار عليه واللقاءات الحصرية، كما يمكن متابعة المباريات عليه بشكل مباشر.

يقوم التطبيق، بنقل مباريات المسابقات الأوروبية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات بشكل مباشر، ويمكن للمتفرج متابعة المباريات في حال عدم قدرته على مشاهدتها عبر التلفاز.

كيف يمكن متابعة المباريات عبر UEFA TV؟

بمجرد تحميلك للتطبيق سيتعين عليك التسجيل في التطبيق، عبر بريدك الإلكتروني أو حسابك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في البداية كي تتمكن من متابعة المباريات.

بعد التسجيل في الموقع، وقت إذاعة المباريات، ستختار متابعة المباريات مباشر وتختار المباراة التي تريد متابعتها، ويمكن مشاهدة الأهداف والهجمات الخطيرة.

ما هي المباريات التي يقوم UEFA TV بنقلها؟

كما ذكرنا سابقًا تطبيق UEFA TV، يقوم بنقل كافة المسابقات الأوروبية، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية.

وعلى رأس تلك البطولات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري الأمم الأوروبية، وكأس الأمم الأوروبية "اليورو".