ما هو موعد مباراة كريستيانو رونالدو الأولى في مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة؟

جماهير مانشستر يونايتد تترقب موعد ظهور كريستيانو رونالدو، بعدما أتم "الشياطين الحمر" التعاقد معه قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في توجيه ضربة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تمكن من استعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 موسمًا على رحيله عن الفريق.

مانشستر يونايتد نجح في استعادة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها الإجمالية باحتساب المتغيرات إلى 23 مليون يورو.

وتترقب جماهير الشياطين الحمر على أحر من الجمر موعد ظهور صاروخ ماديرا الأول مع الفريق.

ونستعرض معكم في التقرير التالي موعد المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد.

ما هو موعد مباراة كريستيانو رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد؟

ومن المتوقع أن يقوم مانشستر يونايتد بتقديم كريستيانو رونالدو إلى جماهير ملعب أولد ترافورد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وفي المباراة الأولى للفريق بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وتلك هي الطريقة التي قام بها مانشستر يونايتد بتقديم نجمه الفرنسي الجديد رافاييل فاران القادم من ريال مدريد الإسباني.

من المنتظر أن يظهر كريستيانو رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي والتي تقام ضد نيوكاسل يونايتد، إلا أنّ التقارير الصحفية رجحت بمشاركته بديلًا ولن يبدأ اللقاء.

ما هو راتب كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد؟ وما رقم القميص؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

تُقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على ملعب "أولد ترافورد" يوم 11 سبتمبر 2021 ميلاديًا، الموافق 4 صفر 1443 هجريًا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لظهور كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد السبت 11 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

من المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير بالتشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - وان بيساكا

ماتيتش - بول بوجبا

جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو