ما هو موعد كأس السوبر السعودي 2022-23 وما الفرق المشاركة ونظام البطولة؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تشهد مشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث نظام جديد لبطولة كأس السوبر السعودي، يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبعد أن حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي في موسم 2021-22 في الجولة الأخيرة، وحقق الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الموسم نفسه على حساب "الزعيم"، فإن الجماهير تترقب النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف في مطلع يونيو 2022 عن نظام جديد تمامًا للسوبر السعودي، وسيكون الأول من نوعه في الوطن العربي.

ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2022-23؟

وفي التقرير التالي، يأخذكم "جول GOAL" في جولة للتعرف على موعد السوبر السعودي 2022-23، والنظام الجديد للبطولة، والفرق المشاركة فيها.

ما هو موعد السوبر السعودي 2022-23؟

لم يتم الكشف رسميًا عن موعد بطولة كأس السوبر السعودي 2022-23، لكن من المتوقع أن تقام البطولة مع بداية عام 2023 كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أقيمت مباراة السوبر السعودي في شهر يناير، وربما تقام بطولة السوبر السعودي في ثوبها الجديد في يناير 2023.

ما هو نظام السوبر السعودي 2022-2023؟

سيتغير نظام بطولة السوبر السعودي بداية من موسم 2022-23 حسبما أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبداية من النسخة المقبلة لكأس السوبر السعودي، ستشارك أربع فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

وذلك النظام يشبه تمامًا النظام الجديد لبطولة السوبر الإسباني، والذي بدأ منذ موسم 2019-20.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد. 🔽 https://t.co/qYuqyJ6Vma pic.twitter.com/tjdjAPkR0Q — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 6, 2022

ما هي آلية تنظيم مباريات السوبر السعودي 2022-23؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عن آليتين لتوزيع مباريات السوبر السعودي في ثوبه الجديد.

الآلية الأولى تعتمد على عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة، ففي هذه الحالة، ستجمع المباراة الأولى من نصف النهائي بين بطل الدوري ووصيف كأس الملك، والمباراة الثانية يلتقي بها بطل كأس الملك مع وصيف الدوري.

أما الآلية الثانية فتعتمد على حالة تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة، فوقتها سيتم اللجوء لترتيب الدوري المحلي مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في السوبر، على أن يلتقي بنصف النهائي الفريق رقم 1 بالقرعة مع الفريق رقم 2 بالقرعة، والفريق رقم 3 بالقرعة مع الفريق رقم 4 بالقرعة.

ما هي الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2022-23؟

تأهل الهلال والفيحاء للمشاركة في السوبر السعودي، بعد فوز الأول بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والثاني بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سيشارك نادي الاتحاد أيضًا في المسابقة، بصفته وصيف الدوري السعودي للمحترفين.

وبما أن نادي الهلال هو وصيف النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، فإن نادي النصر سيشارك في البطولة، بسبب احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي.

الفريق سبب المشاركة الهلال بطل الدوري السعودي الاتحاد وصيف الدوري السعودي الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين النصر ثالث الدوري السعودي

ما هو سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي؟

يعد نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن حصل على اللقب في ثلاث مناسبات، ويأتي خلفه النصر برصيد لقبين.