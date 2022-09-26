ما هو عدد أهداف رؤول خيمينيز مع المكسيك؟ أهدافه في كأس العالم والوديات

مهاجم وولفز قطعة أساسية في تشكيل المكسيك

يعد رؤول خيمينيز قطعة أساسية في تشكيل المكسيك منذ 2013، وسجل هدفه الأول الدولي ضد كندا في ديسمبر من ذلك العام.

في نوفمبر 2020 تعرض لكسر في الجمجمة بلحظة مرعبة، ولكن عاد للمنتخب في أكتوبر 2021، وأصبح جاهزاً للمونديال.

كم هدف سجل خيمينيز مع المكسيك؟ ومن هو خصمه المفضل؟

مجموع أهداف خيمينيز مع المكسيك

المسابقة المباريات الأهداف World Cup 3 0 Copa America 6 2 World Cup qualification 26 7 Gold Cup 11 7 Confederations Cup 7 1 دوري أمم الكونكاكاف 2 2 وديات 40 10 كأس الكونكاكاف 1 0 Total 96 29

ما هو عدد أهداف خيمينيز في كأس العالم؟

النسخة المباريات الأهداف 2014 1 0 2018 2 0 3 0

سجل خيمينيز في الكأس الذهبية

النسخة المباريات الأهداف 2013 5 2 2019 6 5 11 7

سجل خيمينيز في الكوبا أمريكا

النسخة المباريات الأهداف 2015 3 2 2016 3 0 6 2

تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2014 2 2018 2 2022 3 7

أهداف خيمينيز في الوديات

المباريات الأهداف 40 10

الخصم المفضل لخيمينيز

الفريق الأهداف بنما 4 السلفادور 3 بلاروسيا 2 نيوزلندا 2 كوستاريكا 2 كوبا 2 تشيلي 2

*آخر تحديث في 19 سبتمبر