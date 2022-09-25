ما هو عدد أهداف توماس مولر مع ألمانيا؟ سجل نجم المانشافت في كأس العالم، اليورو، والوديات

Mudeet Arora|
Thomas Muller GermanyGetty
توماس مولرألمانياكأس العالمكأس أمم أوروبا

الألماني يسجل باستمرار منذ 2010

ليس مولر فقط من أكثر الهدافين خطورة في عالم كرة القدم، ولكن من أكثرهم تقديماً للتمريرات الحاسمة، وكل ذلك وهو ليس بمهاجم صريح، لذا يعد إنجازاً، وخصوصاً أنه الهداف الحالي للاعبين النشطين لكأس العالم.

منذ هدفه الأول في 2010 ضد أستراليا في المونديال، وبعدها مباشرة سجل هدفين في إنجلترا بنفس البطولة، ومن يومها لم يتوقف، ومن ضمن بطولاته التي جاءت بفضل الأهداف تلك مونديال 2014، فكم هدف سجل مولر مع ألمانيا؟

إجمالي مولر مع ألمانيا

البطولة

المباريات

الأهداف

كأس العالم

16

10

اليورو

15

0

تصفيات كأس العالم

23

12

تصفيات اليورو

19

12

دوري الأمم الأوروبية

9

1

وديات

35

9

117

44

كم عدد أهداف مولر في كأس العالم؟

النسخة

المباريات

الاهداف

2010

7

5

2014

7

5

2018

3

0

2022

17

10

سجل مولر في اليورو

النسخة

المباريات

الأهداف

2012

5

0

2016

6

0

2020

4

0

15

0

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة

الأهداف

2014

4

2018

5

2022

3

12

سجل مولر في الوديات

المباراة

الأهداف

35

9

سجل هاتريك مولر

المباراة

الأهداف

البطولة

Date

ألمانيا 4-0 البرتغال

3

2014 كأس العالم

June 16, 2014

خصوم مولر المفضلين

الفريق

الأهداف

كازخستان

4

البرتغال

3

إنجلترا

2

إسكتلندا

2

جبل طارق

2

تشيكيا

2

ليختنشتاين

2

النرويج

2

آخر تحديث 19 سبتمبر

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