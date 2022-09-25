ما هو عدد أهداف توماس مولر مع ألمانيا؟ سجل نجم المانشافت في كأس العالم، اليورو، والوديات

الألماني يسجل باستمرار منذ 2010

ليس مولر فقط من أكثر الهدافين خطورة في عالم كرة القدم، ولكن من أكثرهم تقديماً للتمريرات الحاسمة، وكل ذلك وهو ليس بمهاجم صريح، لذا يعد إنجازاً، وخصوصاً أنه الهداف الحالي للاعبين النشطين لكأس العالم.

منذ هدفه الأول في 2010 ضد أستراليا في المونديال، وبعدها مباشرة سجل هدفين في إنجلترا بنفس البطولة، ومن يومها لم يتوقف، ومن ضمن بطولاته التي جاءت بفضل الأهداف تلك مونديال 2014، فكم هدف سجل مولر مع ألمانيا؟

إجمالي مولر مع ألمانيا

البطولة المباريات الأهداف كأس العالم 16 10 اليورو 15 0 تصفيات كأس العالم 23 12 تصفيات اليورو 19 12 دوري الأمم الأوروبية 9 1 وديات 35 9 117 44

كم عدد أهداف مولر في كأس العالم؟

النسخة المباريات الاهداف 2010 7 5 2014 7 5 2018 3 0 2022 17 10

سجل مولر في اليورو

النسخة المباريات الأهداف 2012 5 0 2016 6 0 2020 4 0 15 0

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2014 4 2018 5 2022 3 12

سجل مولر في الوديات

المباراة الأهداف 35 9

سجل هاتريك مولر

المباراة الأهداف البطولة Date ألمانيا 4-0 البرتغال 3 2014 كأس العالم June 16, 2014

خصوم مولر المفضلين

الفريق الأهداف كازخستان 4 البرتغال 3 إنجلترا 2 إسكتلندا 2 جبل طارق 2 تشيكيا 2 ليختنشتاين 2 النرويج 2

آخر تحديث 19 سبتمبر