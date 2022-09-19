ما هو تقييم إرلينج هالاند في فيفا 23؟

يلقي جول الضوء على تقييم هالاند في فيفا 23 وإحصائياته في اللعبة الجديدة وتاريخ تقييماته في النسخ السابقة.

يعيش إرلينج هالاند حالة رائعة منذ انتقاله بقيمة 51 مليون جنيه سترليني (63 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.

سجل 86 هدفًا في 89 مباراة مع دورتموند عبر جميع المسابقات، وسرعان ما حطم بالفعل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد أن سجل 10 أهداف في أول ست مباريات له في الدوري الإنجليزي، أصبح بالفعل أسرع لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى هذا الرقم، وعلى الصعيد الأوروبي، سجل ثنائية ضد إشبيلية في الجولة الافتتاحية.

يرى الكثيرون في هالاند الفائز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، وتؤكد مساهماته مع السيتي أن النرويجي سيحصل على الجائزة عاجلاً وليس آجلاً، إذا استمر على هذا النحو.

هالاند أحد أفضل اللاعبين تصنيفًا في فيفا 23، والتي ستضدر رسميًا في 30 سبتمبر.

إذن ما هو تقييم هالاند في FIFA 23؟ جول يلقي نظرة عليه في هذا التقرير.

ما هو تقييم ليونيل ميسي في فيفا 23؟

ما هو تقييم هالاند في فيفا 23؟

حصل هالاند على تقييم إجمالي 88 في فيفا 23، لم تتغير تقييماته عن فيفا 22 ولا يزال متأخرًا بنقاط قليلة عن المتصدرين "كيليان مبابي وكيفن دي بروينه وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما".

تقييم هالاند مذهل في التسديدات، حيث يبلغ 91 مقابل سرعته صاحبة تقييم 89، ولديه القدرة على التطور بشكلٍ كبير وكسر حاجز 95 نقطة إذا تم استخدامه بالطريقة المناسبة.

يمكنك الإطلاع على تقييمات هالاند في فيفا 23 بمزيد من التفاصيل أدناه.

Stat الإحصائية التقييم PAC السرعة 89 SHO التسديد 91 PAS التمرير 65 DRI المراوغة 80 DEF الدفاع 49 PHY القوة البدنية 87 OVR التقييم الإجمالي 88

تقييمات هالاند السابقة في فيفا

حصل هالاند على تقييم منخفض بلغ 58 في لعبة فيفا 18، وحصل على تصنيف 67 في فيفا 19.

اللعبة التقييم فيفا 18 58 فيفا 19 67 فيفا 20 80 فيفا 21 87 فيفا 22 88 فيفا 23 88

في فيفا 20، حصل على تقييم 80، وتقدم في فيفا 21 إلى 87، وفي النسختين الأخيرتين حصل على تصنيف 88.