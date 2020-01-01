ما هو ترتيب الهلال في الدوري السعودي بدون أهداف بافيتيمبي جوميس

لن تنسى جماهير الهلال دور جوميس العظيم في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019

نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، في مواصلة تألقه مع الزعيم في كافة البطولات التي يُشارك فيها الفريق محليًا وقاريًا.

وصنع جوميس حالة خاصة جدًا بينه وبين جماهير الهلال بل وجماهير الكرة السعودية بشكل عام، حيث تقرب منهم بشكل مميز عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بتفاعله بشكل دائم مع الجميع.

بكل تأكيد فأن المهاجم الفرنسي أصبح معشوق جماهير الزعيم الأول رفقة بعض نجوم الفريق بعدما نجح في إثبات تألقه، والأرقام خير دليل على ذلك.

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ولن تنسى جماهير الهلال دور جوميس العظيم في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، والذي ساهم في وصول الفريق إلى العالمية.

كما توج مهاجم الهلال بجائزتي هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في البطولة بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

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دور جوميس كان واضحًا في البطولة بعدما سجل 11 هدفًا أسهمت في تمهيد طريق الهلال نحو التتويج بالبطولة، لتأتي المكافأة له في النهاية البطولة بالتتويج بلقب الهداف بجانب أفضل لاعب، فضل عن حمل اللقب مع الزعيم الهلالي.

وخلال الموسم الحالي يتواجد المهاجم الفرنسي في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدف بفارق 4 أهداف عن المتصدر عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.

وبالتأكيد لا يختلف أحد على القيمة الكبيرة والإضافية التي يقدمها جوميس في هجوم الفريق، حتى أن البعض طالب بضرورة تجديد تعاقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم 2019\2020.

ولكن دعونا نُلقي الضوء بشكل رقمي على دور جوميس مع الهلال في حال مشاركته بالمباريات وفي حال غيابه ما هو مدى تأثر الفريق.

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أرقام الهلال في حضور جوميس

شارك المهاجم الفرنسي مع الهلال خلال الموسم الحالي في 21 مباراة، وحقق الزعيم الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة وحيدة.

من ناحية الأهداف فسجل الفريق 51 هدف خلال هذه المواجهات بمعدل 2.4 هدف كل مباراة، وتلقت شباك الفريق 19 هدف بمعدل 0.9 هدف كل مباراة، وجمع الفريق 48 نقطة بمعدل 2.3 نقطة لكل مباراة.

أرقام الهلال في غياب جوميس

غاب وصيف هدافي الدوري السعودي عن الهلال في مباراة وحيدة خلال هذا الموسم وحقق الفريق فيها الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ترتيب الهلال بدون أهداف جوميس

سجل اللاعب الفرنسي أهدافه الـ14 خلال 10 مباريات رفقة الهلال، مما يعني إنه ساهم في الحصول على 30 نقطة وفي حالة عدم الحصول عليهم فرصيد الهلال من المفترض أن يكون عند النقطة 21 الرابع عشر من إجمالي 16 فريق.