ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة؟

بلال محمد|
Barcelona Bayern München UCL 2021-2022Getty
دوري أبطال أوروبابرشلونةبايرن ميونخقراءات طويلة

تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة....

دائمًا ما تتسم مباريات برشلونة وبايرن ميونخ، في البطولات الأوروبية المختلفة بالإثارة والحماس، ويكون من الصعب التكهن بنتيجتها مهما كانت ظروف الفريقين.

وفي السنوات الأخيرة اشتهرت مباريات الفريقين بالقوة، خاصة عقب المباراة الشهيرة في دوري أبطال أوروبا 2020، والتي حسمها الفريق البافاري بثمانية أهداف.

ولم يقتصر تاريخ مباريات الفريقين، على مباريات دوري أبطال أوروبا، بل جمعتهما العديد من المباريات في البطولات المختلفة.

ما تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة؟

سبق وأن التقى برشلونة مع بايرن ميونخ في 13 مباراة عبر البطولات المختلفة، نجح الفريق البافاري في الفوز بتسع مباريات منهم، بينما فاز البلوجرانا في اثنين، وانتهت مباراتين بالتعادل.

وتمكن بايرن ميونخ من هز شباك برشلونة في 32 مباراة، بينما سجل برشلونة 16 هدفًا في شباك الفريق البافاري.

ما تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تواجه الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، خلال 11 مباراة فاز بايرن ميونخ في 8 منهم، بينما فاز برشلونة في اثنين، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وبدأ صراع الفريقين في بطولة ذات الإذنين في مجموعات نسخة 1999 من البطولة، من دور المجموعات، وكان اللقاء الأول على استاد ميونخ الأوليمبي وحينها فاز الفريق البافاري بهدف دون رد، وكان الرد من برشلونة على ملعب كامب نو بفوز بهدفين مقابل هدف.

وكان يوم 14 أغسطس 2020، هو اليوم الأبرز في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ التقى الفريقان على ملعب دا لوز، في البرتغال لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

ونجح بايرن ميونخ في حسم المباراة لصالحه بأكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين، بثمانية أهداف لهدفين، في واحدة من أكبر هزائم الفريق الكتالوني عبر التاريخ.

المناسبة

المباراة

النتيجة

نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996

بايرن ميونخ - برشلونة

2-2

نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996

برشلونة - بايرن ميونخ

1-2

مجموعات دوري أبطال أوروبا 1999

بايرن ميونخ - برشلونة

0-1

مجموعات دوري أبطال أوروبا 1999

برشلونة - بايرن ميونخ

1-2

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2009

برشلونة - بايرن ميونخ

0-4

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2009

بايرن ميونخ - برشلونة

1-1

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013

بايرن ميونخ - برشلونة

0-4

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013

برشلونة - بايرن ميونخ

3-0

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015

برشلونة - بايرن ميونخ

0-3

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015

بايرن ميونخ - برشلونة

2-3

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

بايرن ميونخ - برشلونة

2-8

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022

برشلونة - بايرن ميونخ

3-0

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022

بايرن ميونخ - برشلونة

0-3

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