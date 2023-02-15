ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية؟ ومتى يبدأ؟

تعرف على النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، والذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظام المشاركة الجديد بعد التحديث..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا خلال الكشف عن تقريره السنوي لعام 2022 عن إجراء تغيير شامل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيرتفع عدد الأندية المشاركة في البطولة بشكل ملحوظ.

"فيفا" وتحت قيادة السويسري جياني إنفانتينو يطمح إلى مشاركة عدد أكبر من الأندية والمنتخبات في بطولات الاتحاد الدولي المختلفة، لزيادة رقعة المشاركة وزيادة التنافسية في بطولات "فيفا".

البداية كانت من رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

التغيير الشامل الذي قرر "فيفا" تطبيقه امتد بالفعل إلى كأس العالم للأندية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن النظام الجديد للبطولة ومتى يبدأ العمل به.

وكان هناك اقتراح سابق بزيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 ناديًا وإقامتها في الصين في عام 2021، لكن تم إلغاء هذا الاقتراح بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي التقرير التالي، يقدم لكم "جول.كوم" كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد لكأس العالم للأندية، ومتى يبدأ تطبيقه والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة.

ما هو النظام الحالي لكأس العالم للأندية؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الكبرى والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، حيث أنه خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد "كونميبول" الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم "فيفا"، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

ما هو نظام المشاركة الجديد في بطولة كأس العالم للأندية؟

النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

الاتحاد القاري عدد الأندية المشاركة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 12 ناديًا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 أندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 4 أندية كونميبول 6 أندية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 4 أندية اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم نادٍ واحد البلد المستضيف نادٍ واحد

متى يبدأ النظام الجديد لكأس العالم للأندية؟

من المقرر أن يبدأ النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، كما أعلن "فيفا" في بيانه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أن البطولة من المقرر أن تقام بين شهري يونيو ويوليو 2025.