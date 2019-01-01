ما هو الراتب المتوقع لهازارد مع ريال مدريد؟

الصحافة تتكهن براتب النجم البلجيكي في حال إعلان انتقاله الرسمي إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية أن اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد سيحصل على راتب يقدر بـ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا في حال انتقاله إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية عديدة أبرزها صحيفة "ماركا" الإسبانية أعلنت أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق نهائي لضم نجم فريق تشيلسي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد وتشيلسي يتوصلان لاتفاق بشأن هازارد

هازارد الذي خاض سبع سنوات في قلعة ستامفورد بريدج من المقرر أن يوقع مع النادي الملكي عقدًا لست سنوات مقبلة، أي الضمان في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى بلوغه الرابعة والثلاثين من عُمره.

ويتقاضى هازارد حاليًا مع فريق تشيلسي راتبًا يقدر بـ 200 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن هازارد الذي قاد منتخب بلاده بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم روسيا 2018 كان قد اعترف في أكثر من تصريح برغبته في اللعب لريال مدريد.