ما موقف ليفربول من تجدد شائعات اهتمام ريال مدريد بساديو ماني؟

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كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تفاعل موقع "ليفربول إيكو" –المقرب جدًا من أحمر الميرسيسايد-، مع التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها رئيس اتحاد كرة القدم السنغالي سيكي، عن إمكانية انتقال مواطنه ساديو ماني إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي لصحيفة "ميرور"، إن "العالم يعرف جيدًا أن ماني يُعّد ضمن أفضل 10 لاعبين كرة قدم على هذا الكوكب"، وذلك بعد نجاحه الكبير مع الريدز الموسم الماضي، الذي ختمه الفريق بالتتويج بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وأضاف "ماني وصلاح وفيرمينو ثلاثي غير عادي، لقد فازوا بدوري الأبطال، وماني لديه فرصة للذهاب إلى ريال مدريد"، واصفًا اللوس بلانكوس بالنادي الأفضل والأعظم عالميًا، رغم أنه يشجع برشلونة بشكل شخصي، مُشددًا بحسب تعبيره "يجب على ماني التفكير بدية في عرض ريال مدريد".

وفسر الموقع المحسوب على ليفربول، تلك التصريحات، على أنها "تحريضية"، وذلك ليس فقط لأن المسؤول البارز يُحاول بشكل مباشر التأثير على قرار صاحب الـ27 عامًا، بل لأن صاحب الشأن لم يتلق أية عروض لبيع سواء من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

ولفت المصدر، أنه حتى لو تقدم رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز بعرض لا يُقاوم، فلن تتم الموافقة عليه، نظرًا لحاجة الفريق الماسة لخدماته في حملة الدفاع عن لقب الكأس ذات الأذنين ومحاولة إنهاء عقده البريميرليج، الغائب عن "أنفيلد روود" من ذ تسعينات القرن الماضي.

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الجدير بالذكر أن ماني لن يلحق بضربة بداية الموسم الجديد مع ليفربول، لاستمراره مع منتخب أسود التيرانجا حتى الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، هذا في الوقت الذي سيتحصل فيه على أجازة سنوية لن تقل عن 3 أسابيع مع انتهاء ارتباطه بمنتخب بلاده في القاهرة، ما سيجعل ظهوره في اللقاء الافتتاحي ضد نوريتش سيتي، المقرر له في التاسع من أغسطس، شبه مستحيل.