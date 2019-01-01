ما موقف باريس سان جيرمان من اهتمام برشلونة بفيراتي الجديد؟

النادي الباريسي يعرف المخطط الكاتالوني

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية، عن اهتمام برشلونة باكتشاف أكاديمية باريس سان جيرمان إدوارد ميشوت، المطلوب كذلك من قبل أندية أخرى بحجم مانشستر سيتي وفالنسيا.

وذكرت صحيفة "آس"، أن إدارة النادي الباريسي اضطرت للتخلص من جُل اللاعبين الشباب الصيف الماضي، لتوفيق أوضاعه مع قانون اللعب المالي النظيف، ما فتح المجال لظهور جيل جديد من المواهب الخام، منهم ميشوت البالغ من العمر 16 عامًا.

وشوهد لاعب فرنسا تحت 17 عامًا في تدريبات فريق باريس سان جيرمان الأول في عطلة الفيفا الأخيرة، بقرار من المدرب الألماني توماس توخيل.

وأفادت الصحيفة المدريدية، أن كشافة برشلونة تابعوا ميشوت في مباراة شباب باريس ضد فالنسيان، التي قاد خلالها فريقه للفوز بنتيجة 3-2، وذلك لمشاهدته عن كثب للحكم على موهبته، قبل رسم مخطط نقله إلى "كامب نو".

ونقل التقرير عن "ليكيب"، أن باريس سان جيرمان على علم باهتمام الكاتالان، لكن الإدارة لا تكترث بهذا الاهتمام ولا اهتمام الأندية الأخرى، أولاً لارتباطه بعقد مع ممثل عاصمة الضوء حتى منتصف 2021، وأيضًا لأن النادي الباريسي يعرف جيدًا قيمة موهبة المراهق.

وأوضح المصدر أن باريس سان جيرمان ينوي الاحتفاظ باليافع الفرنسي ليتطور داخل النادي إلى أن يكتسب الخبرة اللازمة للمنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية في المستقبل.

وفي الختام، لفتت الصحيفة إلى أن اهتمام برشلونة بميشوت، جاء بتوصية من المدرب فالفيردي، استكمالاً لسياسة استقطاب ألمع مواهب المستقبل، كما فعل الصيف الماضي بخطف فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، بجانب تصعيد أنسو فاتي للفريق الأول.