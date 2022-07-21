ما لم يجده في باريس .. توخيل يبني إمبراطوريته في تشيلسي وضحيته رونالدو

يبسط الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي سطوته بشكل كامل على كل ما يخص "البلوز"، ويبدو أن الألماني يملك كلمة مسموعة لدى الإدارة الجديدة برئاسة الأمريكي تود بولي.

وفي عصر ما بعد رومان أبراموفيتش، يسعى تشيلسي لتحقيق العودة إلى منصات التتويج، وربما يكون منح توخيل الصلاحية الكاملة لفعل ما يريده بالفريق هي تذكرة النادي اللندني لتحقيق ذلك.

توخيل رفض بشكل قاطع فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرغم من كونه متاحًا في السوق برغبته.

ولا يريد توخيل أن يخلق المزيد من المشاكل في صفوف فريقه خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل أن البرتغالي سيكون محور الاهتمام الأول إذا ما انتقل إلى "ستامفورد بريدج".

توخيل يبني إمبراطوريته الخاصة!

وجد المدرب الألماني في تشيلسي ما لم يجده عندما كان مدربًا في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يملك توخيل الآن كافة مقاليد الحكم في "ستامفورد بريدج".

تشيلسي يتحرك بثبات واضح في سوق الانتقالات، حيث بدأ الأمور بالتخلص من البلجيكي روميلو لوكاكو والذي دخل في أكثر من صدام مع توخيل في الموسم الماضي.

لوكاكو كان الصفقة القياسية التي أبرمها "البلوز" في صيف 2021، حيث تعاقد معه من إنتر الإيطالي مقابل 115 مليون يورو، لكن النادي اللندني تخلص من البلجيكي بعد موسم واحد فقط بإرسالة من حيث جاء، وإعارته إلى "النيراتزوري".

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تشيلسي خسر الكثير من المال في صفقة لوكاكو، حيث أن الأمر نظريًا يبدو كما لو أن النادي الإنجليزي يدفع من جيبه لمساعدة إنتر على استعادة البلجيكي.

تشيلسي عوض رحيل لوكاكو بالحصول على خدمات رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، في صفقة مفاجئة لجميع الأطراف، وبقيمة 56 مليون يورو.

ومع رحيل أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن في صفقتي انتقال حر إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، فإن توخيل ركز أنظاره على دعم الدفاع.

البداية كانت بالتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 38 مليون يورو، فيما يحاول تشيلسي حاليًا التغلب على برشلونة في سباق ضم الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية.

لا رونالدو .. لا مشكلة!

ومن المؤكد أن توخيل لا يرغب في لعبة شد وجذب جديدة في غرفة الملابس بعد ما حدث في باريس سان جيرمان وسطوة النجوم على المدرب، ثم ما حدث من لوكاكو في الموسم الماضي.

ولذلك، فإن خيار تعاقد تشيلسي مع كريستيانو رونالدو مستبعد تمامًا، على الرغم من شعور الإدارة الجديدة أن ضم "صاروخ ماديرا" فرصة قد لا تعوض تسويقيًا.

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وبما أن رونالدو حاليًا لن يناسب أفكار توخيل في الضغط المتقدم على خط الدفاع، وسرعة الارتداد لمساعدة الوسط في حالة فقدان الكرة، فإن الألماني يرفض الفكرة من أجل تركيز جهوده مع تيمو فيرنر وكاي هافيرتس وستيرلينج، وبقية لاعبي الهجوم.

إدارة تشيلسي يبدو أنها لا تريد أن تتدخل في عمل توخيل، وستترك له كامل الحرية لتكوين الفريق حسب أفكاره وشروطه الخاصة، في انتظار أن يؤدي ذلك إلى نتائج سريعة في الموسم الجديد.

توخيل سيفرض شخصيته على الجميع في تشيلسي، ويبدو أن الأمور وبعد أن كانت حتى وقت قريب في يد اللاعبين، ستكون السطوة أخيرًا للمدرب، وسيكون الألماني هو الآمر الناهي في "ستامفورد بريدج".